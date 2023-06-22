اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 06:39 م
أكرم القصاص
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رئيس البرازيل يدعو لإقناع بوتين وزيلينسكى بأهمية السلام

الخميس، 22 يونيو 2023 06:06 م
رئيس البرازيل يدعو لإقناع بوتين وزيلينسكى بأهمية السلام لولا دا سيلفا
أ ش أ

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أكد الرئيس البرازيلى لويس إينياسيو لولا دا سيلفا، أن بلاده تسعى لإقناع الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، بأن السلام هو المطلوب.

وقال لولا - فى مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إنه يوجد فى العالم 800 مليون إنسان ينامون كل ليلة دون أن يأكلوا شيئًا من الطعام، ولهذا السبب، ليس من الصواب إنفاق مليارات الدولارات أو اليوروهات على الحروب"، لافتًا إلى أن "هذه النفقات لن تكون ضرورية أن تمكنا أن نعيش لحظة سلام".


وحول العلاقات البرازيلية الإيطالية، قال الرئيس البرازيلى إن زيارت الحالية إلى روما تهدف إلى تقريب المسافات بين البلدين، مشيرًا إلى أنه دعا نظيره الإيطالية سيرجو ماتّاريلا، ورئيسة الوزراء جورجا ميلونى لزيارة بلاده.

 

 


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البرازيل

روسيا

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