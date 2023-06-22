رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: لا نتوقع خفض أسعار الفائدة قريبا

كتب أحمد عرفة

قال جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: لا نتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: يتعين الانتظار لحين الوثوق من انخفاض التضخم إلى 2% قبل خفض الفائدة.

وفى وقت سابق، أبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكى معدل فائدته الرئيسية بين 5 – 5.25%، عقب 10 زيارات متتالية.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن هذا التعليق في معدل "نسبة" الفائدة هو الأول منذ شهر مارس 2022، وذلك عقب عشر زيادات متتالية، إلا أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية العام الجارى.