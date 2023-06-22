رأس البر تستعد لاستقبال زوارها فى العيد بـ33 برج إنقاذ وساحة مطاعم باللسان

دمياط معتز الشربيني

استعدت شواطيء رأس البر لاستقبال روادها خلال إجازة عيد الأضحي المبارك من خلال 9 شواطيء بطول 3600 متر ممتدة بطول المصيف.

وتم توفير 33 برج انقاذ علي موزع على طول الشاطئ ويوجد 120 منقذ موزعين على هذه الأبراج بخلاف معدات الانقاذ التي تقوم بمسح الشاطئ على مدار اليوم لحماية رواده ويستمر اقبال رواد ومحبي راس البر علي مدار ايام اجازة عيد الاضحي المبارك.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الوحدة المحلية برأس البر برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية خاصة الصحة والتموين لتوفير كافة الخدمات اللازمة لخدمة رواد المصيف خلال إجازة العيد.

كما أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الى أنه تم الانتهاء من تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت تلك الأعمال ضمن مشروع تطوير المنطقة بالكامل والتى تتضمن إحلال وتجديد الممشى وإنشاء مناطق لانتظار السيارات ومسار للدراجات ومدرج و منطقة خضراء وساحات للمطاعم والأنشطة المتعددة.

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم وضع خطة مع الجهة المنفذة لتجهيز تلك الساحة والانتهاء منها كمرحلة أولى للمشروع خلال هذا التوقيت الذى يتزامن مع دخول فصل الصيف والعيد، وذلك لاستقبال المواطنين والزائرين، مؤكدة أنه يجرى العمل بالمراحل الأخرى من المشروع للانتهاء منه وفقًا للخطط الزمنية والمعايير المحددة التى تتناسب مع هذه البقعة السياحية الفريدة .















