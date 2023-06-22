دورات تدريبية وخدمات اجتماعية من القومى للمرأة لـ75 ألف سيدة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عدة مبادرات وندوات متنوعة يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر برئاسة مقررة المجلس نرمين أبو سريع، حيث يسعى فرع المجلس بأن تصل المبادرات والندوات وخاصة الندوات التوعوية الى اقصى مدن المحافظة الساحلية، بداية من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب أقصى الجنوب، وهو ما يتطلب جهد كبير من اعضاء المجلس.

يستعرض اليوم السابع خلال التقرير اخصائيات الندوات والدورات التى شاركت فيها السيدات ونظمها فرع المجلس القومى للمرأة بمدن المحافظة خلال النصف الأول من العام الجارى 2023، حيث استطاع اعضاء المجلس الوصول الى سيدات فى الاودية الجبلية المختلفة لتقديم خدمات لهم والعمل على استفادتهم مثلهم مثل الذين يعيشون فى المدن .

من جانبها قالت نرمين أبو سريع، مقررة المجلس القومى للمرأة فى البحر الأحمر، أن هناك عدة انشطة مختلفة شارك وعقدها ونظمها المجلس القومى للمرأة فى البحر الأحمر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الجارى، ومن بينها المشاركة الفعالة والكبيرة لفرع المجلس فى معرض بصمة تراثنا لمنتجات الحرف التراثية والبدوية فى البحر الأحمر .

واضافت مقررة المجلس القومى للمرأة فى البحر الأحمر، أن تم التعاون مع إدارة الإنتاج ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحر الأحمر، ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر فى هذا المعرض الذى اقيم بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة، يهدف المعرض لدعم جهود المجلس للتمكين الاقتصادي للمرأة، حتى تتمكن من مواجهة تحديات الحياة وتستطيع إعالة أسرتها والإضافة لمجتمعها، وشارك واستهدف المعرض 149 سيدة وفتاة من العارضات.

واوضحت ان كذلك نظم المجلس دورة تدريبية عن التسويق الالكترونى وخدمات تطوير الاعمال لمواكبة التطور الذى يحدث فى التجارة الالكترونية بشكل عام، حيث عقدت تلك الدورة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر و إدارة الإنتاج ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحر الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر في عمل هذه الدورة تدريبية للسيدات المنتجات على مرحلتين، وكان الهدف من الدورة إلى تدريب السيدات المنتجات على كيفية التسويق الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي باحترافية، وفتح آفاق عمل جديدة للنساء المصريات المنتجات، استهدفت الدورة في مرحلتيها 80 سيدة وفتاة.

من جانبه قال صلاح عبيد، عضو المجلس القومى للمرأة أن ضمن الخدمات المتميزة التى قدمها المجلس خلال النصف الأول من العامة الجارى وكان لها دور كبير لدى المجتمع وايضا المرأة بشكل عام، وهى استخراج بطاقات رقم قومي للمراة ضمن "مشروع بطاقتك حقوقك".

كشف عضو المجلس القومى للمرأة أم فرع المجلس كان يقوم بتنفيذ مأموريات تصوير بطاقات رقم قومى للسيدات والفتيات بأغلب مدن محافظة البحر الأحمر، حتى وصل الى الاودية الجبلية المختلفة فى مدن الجنوب لمى يتم استخراج بطاقات قم قومى للمرأة هناك، وذلك فى إطار استكمال مشروع "مبادرة المواطنة المصرية – بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى، والتى تهدف إلى تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الإجتماعية أو السياسية، مؤكدا على تم استخراج بطاقات رقم قومى ل 1016 سيدة وفتاة بمدن المحافظة.

واضاف أن ايضا من الفاعليات التى نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر عروض جماهيرية بالمجان للفيلم بين بحرين يهدف الفيلم لتعزيز دور السينما كأحد أشكال القوى الناعمة في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة، وتوعية السيدات والرجال بالقضايا المختلفة التي يناقشها الفيلم مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث، استهدف العرض عدد (495) من السيدات والرجال بمحافظة البحر الأحمر.

يأتى ذلك إلى جانب حملة طرق أبواب "احميها من الختان" الممتدة والذى نفذ فرع المجلس فيها حملات بمدن الغردقة – سفاجا – القصير - الشلاتين والتي تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وتوعية المستهدفين بالأثار النفسية والجسدية لضحايا الختان وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية ، استهدفت الحملة عدد 42964 من السيدات والرجال والأطفال بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات.

كما تم تنظيم برنامج تدريبي لرائدات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة المشاركات في حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" حيث قام فرع المجلس بالبحر الأحمر بتنفيذ التدريب يومي 13 و20 مايو 2023م، لرائدات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة المشاركات في حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" من المحافظة وذلك بمقر فرع المجلس بمدينة الغردقة، والذى يهدف إلى تدريب الرائدات الريفيات والمتطوعات على كيفية نشر رسائل الحملة، استهدف البرنامج التدريبي عدد 110 من الرائدات والمتطوعات بمدن (رأس غارب - الغردقة - سفاجا - القصير - الشلاتين).

وكذلك قام فرع المجلس بتنفيذ فعاليات حملتي طرق الأبواب تحت عنوان: "بلدي أمانة" وذلك بمدن (رأس غارب – الغردقة – سفاجا – القصير - الشلاتين)، خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2023م والفترة من 21 إلى 25 مايو 2023م، والتي تهدف الحملة إلى نشر الرسائل الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية من حيث رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، استهدفت الحملتان الحملة عدد 29505 زيارة بإجمالي عدد مستهدفين 122237 من السيدات والرجال والأطفال بمشاركة الرائدات الريفيات والمتطوعات.

"مطبخ المصرية" كان ضمن افضل المبادرات التى قام بها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر خلال الفترة من 29 مايو 2023م وحتى 8 يونيو 2023م، وذلك على مدار عشرة أيام تدريبية لسيدات وفتيات محافظة البحر الأحمر وذلك بمدرسة جمال نظيم الفندقية بالغردقة، يأتي التدريب في إطار المشـروع القومي لتنمـية الأسرة المصـرية، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب السـيدات على كيفـية إدارة المطابـخ الكبرى وإعــداد الولائـم وإنتـاج الوجبـات الجاهزة كنـواة لمشـروع صـغير، استهدف البرنامج التدريبي عدد 300 سيدة، وتوزيع 1200 وجبة على الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظة.