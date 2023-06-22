خطوط نقل جديدة للسيارات الأجرة بالقليوبية.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن محمد عبد الحليم مدير مواقف القليوبية ، عن فتح خطوط للنقل البري للسيارات الأجرة من مواقف المحافظة لباقي مدن وعواصم المحافظات الأخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين ومنع استخدام أكثر من مواصلة للتنقل لتلك المناطق وعلى رأسها مدن "الإسكندرية، والإسماعيلية، وطنطا، والعاشر من رمضان، والمنصورة، و6 أكتوبر، ومدينة بدر"، وذلك سواء من الموقف العمومي بمدينة بنها، أو من موقف الزهور بشبرا الخيمة.

وأوضح "عبد الحليم" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم وضع مجموعة من الاشتراطات للسيارات المتقدمة للعمل على تلك الخطوط الجديدة، منها أن تكون السيارات حديثة، بحد أقصي أن تكون موديل 2008، بالإضافة إلى أن تكون مكيفة، ومراعاة ألا تكون السيارة إحلال، وأيضا ألا تكون السيارة الطالبة لدخول الخط الجديد قامت بالتغيير من وحدة مرور إلى وحدة مرور أخرى، بحيث تكون المواصلة أدمية للراكب، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لفحص السيارات المتقدمة للعمل على تلك الخطوط واختيار أفضلها، وعمل قائمة إضافية في حالة زيادة الإقبال من المواطنين.

وأشار مدير مواقف القليوبية، إلى أنه من بين الخطوط الجديدة من موقف بنها العمومي إلى محافظة الإسماعيلية بسعر 33 جنيها للفرد، أو من موقف الزهور "المؤسسة" إلى الإسماعيلية بسعر 38.5 جنيها للفرد، وكذلك خط المؤسسة بشبرا الخيمة إلى مدينة بدر بسعر 18 جنيها للفرد، وأيضا خط موقف بنها العمومي إلى محافظة الفيوم بسعر 45 جنيها، ومن المؤسسة بشبرا الخيمة للفيوم بسعر 35 جنيها.

وتابع مدير مواقف القليوبية، أنه تم تدشين خط من موقف بنها العمومي إلى الكيلو 21 بالإسكندرية بأجرة 60 جنيها للفرد، وهناك إقبال كبير علي هذا الخط بعد تدشينه من موقف بنها سواءا من المواطنين أو من السيارات التي تود العمل على الخط، مشيرا إلى أنه في حال زيادة الإقبال سيتم رفع عدد السيارات المشاركة بالخط.