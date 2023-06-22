حملة لإزالة تعديات المقاهى والمحلات فى شارع فيصل والعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي المحافظة، إعداد الحملات لرفع وإزالة الإشغالات من الميادين والشوارع، للحفاظ على المشهد الحضاري، وأسفرت حملة استهدفت منطقة العمرانية، وشارع فيصل عن تحرير وإزالة عدد من المخالفات والتعديات الخاصة بالمقاهي، والمحلات التجارية، والمطاعم، والمخابز، وعربات بيع المأكولات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخزن حي العمرانية، وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها