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حبس موظفة بالغربية 4 أيام بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة"

الخميس، 22 يونيو 2023 12:08 م
حبس موظفة بالغربية 4 أيام بتهمة النصب على المستفيدين من "تكافل وكرامة" حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أمرت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية بحبس رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية ميت حواى مركز السنطة سابقا وحاليا بإدارة الشئون الاجتماعية بالسنطة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على المال العام.
 
كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد الموظفة المتهمة يتهمونها بالاستيلاء على أموالهم من خلال خداعهم والحصول منهم على كروت الفيزا الخاصة بصرف معاش تكافل وكرامة، وصرف الرصيد الموجود بها دون وجه حق.
 
 وحققت جهات التحقيق فى البلاغات، وتم ضبط الموظفة المتهمة والتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من اتهامات واصدرت النيابة قرارها المتقدم بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداعها بسجن مركز شرطة السنطة، لحين عرضها مرة أخرى لنظر قرار تجديد الحبس.
 
 

محافظة الغربية

السنطة

حبس رئيسة وحدة اجتماعية بالسنطة

الاستيلاء على المال العام



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