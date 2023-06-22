حبس عصابة سرقة السيارات فى المعادى 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة المعادى.

وطلبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المعادى، سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها ، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهمـا ضبط كافة السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة .