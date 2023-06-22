جوتيريس: النظام المالى العالمى غير أخلاقى..وحرب أوكرانيا زادت الوضع سوءا

كتب سمير حسنى

قال أنطونيو جوتيريس، إن النظام المالي الدولي يواجه أزمة حاليا، حيث تراجعت الخطط الرامية لمكافحة الفقر والجوع حول العالم، معتبرا أن جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا زادت من الوضع سوءا.

وأضاف جوتيريس خلال كلمته بقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، النظام المالي العالمي فشل في توفير شبكة أمان مالي للدول النامية وحماية الدول الأكثر فقرا.

وجه جوتيريس انتقادات لاذعة للنظام المالى العالمي قائلا: "قواعد النظام المالي العالمي غير قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة وبات غير عادلا بل أصبحت غير أخلاقية، حيث أصبحت المؤسسات المالية الدولية محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدورها، داعيا للقيام بإصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي، معقبا:"أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ 13 ضعفا مما حصلت عليه أفريقيا".

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