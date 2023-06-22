اليوم السابع
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جهاز الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة "بيت الوطن" بالمدينة

الخميس، 22 يونيو 2023 10:50 ص
جهاز الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات بناء بمنطقة "بيت الوطن" بالمدينة حملة لإزالة مخالفات بمنطة بيت الوطن
كتب أحمد حسن

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شن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء بمنطقة بيت الوطن بالمدينة بهدف منع مخالفات البناء بالمنطقة.
 
وأوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، حيث تم رصد عدد من المخالفات وازالتها على الفور، وأسفرت الحملة عن إزالة لغرف السطح بقطعتي أرض، وإزالة مبان خارج حدود قطعة أخرى، وذلك لمخالفة قانون البناء والرسم الهندسي المعتمد لكل قطعة.
 
كما قامت الحملة باستكمال المرور على منطقة بيت الوطن لمواجهة آية مخالفات بنائية، حيث شدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد على عدم التهاون مع مخالفات البناء والتعامل معها بكل حزم وقوة بتنفيذ إزالات فورية وردع المخالفين وتطبيق القانون.
 
وفي سياق متصل، قرر المهندس أحمد مصطفى، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية داخل المدينة في الكتل السكانية لأحيائها المختلفة، وذلك للحفاظ على مظهر المدينة والبيئة. 
 
وحرصاً على تلبية احتياجات أهالي المدينة من الأضاحي، قرر جهاز المدينة تخصيص مساحات مؤقتة بمنطقة الثورة الخضراء ليتم تجميع شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بها في مكان واحد خارج الكتلة السكانية.
 
وشدد المهندس أحمد مصطفى على المتابعة المستمرة لنشاط الشوادر بمنطقة الثورة الخضراء، وعدم التسبب في الإزعاج أو تلوث البيئة، ولحين انتهاء مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مشروع بيت الوطن

مخالفات البناء



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