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توقيع الكشف الطبى على 1847 حالة خلال قافلة علاجية بمغاغة بالمنيا

الخميس، 22 يونيو 2023 11:25 ص
توقيع الكشف الطبى على 1847 حالة خلال قافلة علاجية بمغاغة بالمنيا جانب من القوافل
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة واستهداف المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية على مدار يومي 19 و 20 من يونيو الجاري بقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة ، حيث تم الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) ، وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لــ 181 متردداً لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.
 
 
 
 
 
 


 

 


مديرية الصحة

وزارة الصحو

حياة كريمة

قوافل طبية

محافظة المنيا



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