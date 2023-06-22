توفير 81 منفذاً لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال سيد حرز الله وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إنه تم وضع خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار حرز الله، إلى أن المديرية وفرت 81 منفذاً ثابتاً ومتحركا لبيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع عدد 34 منفذاً ثابتاً، وعدد 47 منفذاً متحركاً.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية جاءت بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة، من بينها 3 منافذ ثابتة تابعة لمديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالفيوم، ومنفذاً ثابتاً، و7 سيارات متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، و6 شوادر لبيع اللحوم تابعة للمحافظة.





