توفير ذبائح بسعر 195 جنيها للكيلوجرام ولحوم مجمدة بـ160 فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومن بينها مديرية التموين والتجارة الداخلية والتى استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة تمحورت حول سبع محاور رئيسية هى "قطاع المخابز، الأسواق، البدالين التموينيين وجمعيتى، توفير اللحوم المبردة واللحوم الحية، توفير أسطوانات البوتاجاز، المواد البترولية، إلى جانب خطة عمل غرفة العمليات".

ووجه محافظ الغربية بتشكيل لجان إشرافية للتأكد من تشغيل المخابز البلدية ومتابعة الإنتاج بها والتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق وإلزام كافة التجار ومنافذ البيع بالإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح وكذلك التأكد من توافر كافة السلع بمنافذ البيع.

كما شدد المحافظ على متابعة وضع محطات تموين السيارات والبالغ عددها 231 محطة منهم 12 تعمل بالغاز، مؤكداً على أهمية التفتيش على محطات الوقود للتأكد من إعلان الأسعار والبيع بالسعر الرسمى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة.

وفى السياق ذاته أكد المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين على أن المديرية ستوفر خلال منافذها عدداً من السلع الحيوية على رأسها (الأرز المعبأ الهندى بسعر 20 جنيهاً للكيلو، سكر معبأ بسر 18 جنيه للكيلو، زيت خليط 800 مل بسعر 45 جنيهاً للكيلو وكميات من اللحوم (السوداني) الطازجة للعرض فى منافذها بسعر 195 جنيه للكيلو وكذلك توفير كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 160 جنيه للكيلو ودواجن مجمدة بسعر 85 جنيه للكيلو وذلك فى فروع دلتا ماركت البحر، دلتا ماركت الشون، أسماك سعيد ودلتا ماركت كفر الزيات.