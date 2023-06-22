توزيع 700 كوبون مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بقنا

قنا صابر سعيد

تسلم الدكتور حازم عمر نائب، محافظ قنا، 700 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى 280 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعى المصرى، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وذلك بحضور إيهاب نجم، الرئيس التنفيذى لمجموعة التدقيق والتفتيش بالبنك الزراعى المصرى بالقاهرة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمحاسب محمد فرغلى، رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بقنا.

وقال نائب محافظ قنا، أن الكوبون عبارة عن قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة من أى مجمع استهلاكى تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، موضحاً أن الكوبون يمنح حرية الإختيار فى تحديد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية، مشيداً بمبادرة البنك الزراعى المصرى ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى الذى يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقدما الشكر والتقدير لمسئولى البنك الزراعى المصرى برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، فى دعم الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة. وأثنى ايهاب نجم، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، فى كافة مجالات التنمية، التى ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، معربا عن أمله فى تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعى، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سوف يتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعى لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد الطلب على اللحوم والسلع الغذائية لدى الأسر المصرية.قنا صابر سعيد

تسلم الدكتور حازم عمر نائب، محافظ قنا، 700 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى 280 ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعى المصرى، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وذلك بحضور إيهاب نجم، الرئيس التنفيذى لمجموعة التدقيق والتفتيش بالبنك الزراعى المصرى بالقاهرة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمحاسب محمد فرغلى، رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بقنا.

وقال نائب محافظ قنا، أن الكوبون عبارة عن قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة من أى مجمع استهلاكى تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية، موضحاً أن الكوبون يمنح حرية الإختيار فى تحديد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية، مشيداً بمبادرة البنك الزراعى المصرى ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى الذى يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقدما الشكر والتقدير لمسئولى البنك الزراعى المصرى برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، فى دعم الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.

وأثنى ايهاب نجم، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، فى كافة مجالات التنمية، التى ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، معربا عن أمله فى تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعى، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سوف يتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعى لمساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد الطلب على اللحوم والسلع الغذائية لدى الأسر المصرية.