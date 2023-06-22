توافق مصرى أوروبى على مساعدة السودان لتجاوز الأزمة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: الرئيس السيسى فى مداخلة مهمة بالمائدة المستديرة ضمن فعاليات قمة «ميثاق التمويل العالمى الجديد» بباريس.. الأزمات العالمية ألقت أعباء أكبر على الدول النامية.. رؤية مصر ترتكز على توفير فرص عمل بالتحول الع ادل لأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام.. والرئيس يدعو شركاء التنمية ومؤسسة.. التمويل الدولية إلى تفهم موقف مصر فى تنفيذ كل البرامج والخطط الخاصة بالتنمية المستدامة مع الحفاظ على حماية البيئة.. توافق مصرى أوروبى على مساعدة السودان لتجاوز الأزمة.. توافق مصرى أوروبى على مساعدة السودان لتجاوز الأزمة.. شارل ميشيل يثمن الجهود المصرية اتجاه القضايا التى تمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط.. «ماكرون» يقيم مأدبة غداء للرئيس السيسى بـ «الإليزيه».. والرئيس يلتقى نظيره التونسى لبحث جهود إصلاح النظام المالى العالمى.

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