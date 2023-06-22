اليوم السابع
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تموين الأقصر توفر "شادر خراف" بسعر 170 جنيها للكيلو قبل عيد الأضحى.. صور

الخميس، 22 يونيو 2023 06:00 ص
تموين الأقصر توفر "شادر خراف" بسعر 170 جنيها للكيلو قبل عيد الأضحى.. صور جانب من شادر الخراف الحية لمديرية تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تجهيز شادر بيع الخراف الحية بالشركة المصرية بجوار هايبر المصرية بشارع يوسف حسن، وذلك بعد الإعلان عن توفير الخراف الحية عدد 22 رأس خراف حية بسعر 170 جنيه الكيلو قائم، والمقرر عرضها بفرع الشركة رمسيس المميكن بشارع يوسف حسن كدفعة أولى.
 
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، لـ"اليوم السابع"، عن إنطلاق المديرية فى رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً للتعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت المديرية باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تأمين احتياجات المحافظة من السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على أنه تقرر تعزيز الارصدة الموجودة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بما يضمن توافر جميع السلع الاساسية ( السكر والزيت والمكرونة)، واللحوم البلدية المجمدة وكذلك لحوم الأضاحي والسلع الأساسية بجميع الفروع بأسعار الشركة المخفضة، كما يلي:- (السكر الحر 366,674 بخلاف أرصدة السكر التمويني - الأرز الحر 426,500 بخلاف أرصدة المكرونة - الزيت الحر 603,455 بخلاف ارصدة الزيت التمويني - اللحوم المجمدة البرازيلي 6,461 بسعر  160 جنيه / الكيلو - الدواجن المجمدة  10,404 بسعر  85 جنيه / الكيلو)، الأضاحي الحية عدد 22 خروف بوزن 1,315 بسعر 170 جنيه / الكيلو، وجاري الإمداد من الشركة القابضة لهذه السلع والعمل على زيادة الإتاحة منها قبل فترة أيام عيد الأضحى.
 
وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه جارى الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، كما يجرى متابعة ضخ السلع عن طريق شركة الجملة بفروعها على مستوى المحافظة، وكذلك تعزيز جميع الأرصدة بالمعارض الرئيسية والفرعية ومتابعتها للبيع بنفس نسب التخفيض السابقة، واستمرار عمل المنافذ التموينية ( البدالين التموينين ومشروع جمعيتي ) وتوافر السلع التموينية، وكذلك سلع منحة الرئيس وبلغت نسبة الصرف والتسليم من بداية الشهر 80 % بمبلغ 48 مليون جنيه من مقررات شهر يونيو 2023 ومازال الصرف مستمر ويتم المتابعة بصفة مستمرة.
توفير خراف بسعر 170 جنيه للكيلو بالأقصر
توفير خراف بسعر 170 جنيه للكيلو بالأقصر

جانب من شادر الخراف الحية لمديرية تموين الأقصر
جانب من شادر الخراف الحية لمديرية تموين الأقصر

تموين الأقصر توفر شادر خراف بسعر 170 جنيه للكيلو
تموين الأقصر توفر شادر خراف بسعر 170 جنيه للكيلو

 


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