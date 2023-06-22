تكليف الدكتور وليد عبد المقصود مديرا لصحة القليوبية خلفا للدكتور خالد الخطيب

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارا بترقية الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة لتولي منصب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة، كما أصدر قرار بتولي الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتضمن قرار وزير الصحة والسكان رقم 265 لسنة 2023، ندب الدكتور خالد جمال حسن الخطيب استشاري إدارة مركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان للعمل رئيسا للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

كما تضمن قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 2023، يكلف الدكتور وليد فتحي عبد المقصود إسماعيل كبير أخصائيين طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بتسيير أعمال المديرية المذكورة وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.