تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق بالإسماعيلية استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الإسماعيلية _ السيد فلاح _ صبري غانم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1444هـ، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري. .

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 136 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع بأزيد من السعر، و22 محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين ذبح خارج السلخانة، و5 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، و5 محاضر عدم الإعلان عن المخازن، و5 محاضر إدارة بدون ترخيص "عدم إصدار فواتير".

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 12 محضرًا إنتاج خبر ناقص الوزن، و7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، و10محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا توقف عن الإنتاج، و3 محاضر تصرف في الدقيق.





