تعليم الكبار: نسبة الأمية بالفئة العمرية 15 عاما فأكثر بلغت 23.5%

كتب محمود طه حسين

استعرض الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على" ضمان التعليم الجيد و المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" أمام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ICESCO تحت عنوان " مدى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان .

وحضر اللقاء الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلون السابق، ورئيس لجنة الهدف الرابع، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد سمير حمزة الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور أحمد الزنفلي ممثل منظمة العالم الإسلامي، والسيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة، والدكتور ريم دربالة مقرر لجنة الهدف الرابع، والدكتور شريف صلاح أمين لجنة الهدف الرابع .

وأوضح ناصف أن الوضع الراهن للأمية في مصر في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر حتى 31/ 3 /2023 وفقًا لمركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار بلغت نسبة الأمية 19.2% للذكور ، 28% للإناث ، بإجمالي 23.5%، وأن هذه النسب سوف تتغير عقب إعلان نتيجة دورة إبريل 2023م.

وأثنى على دور الجهات الشريكة مع الهيئة والتي بلغ عددها(335) جهة شريكة ، مثمناً جهودها ، مؤكداً على اهتمام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتشبيك مع كافة قطاعات المجتمع لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة، كذلك المساهمة في تحقيق باقي أهداف التنمية المستدامة، كما تحرص الهيئة على بناء روابط قوية مع الجهات ذات التخصصات المختلفة في قطاعات التعليم النظامي وغير النظامي والعالي وكذلك العاملة في مجال التنمية والعلوم الاجتماعية والانسانية ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إنطلقت الهيئة مؤخرًا للتشبيك مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى كالشركات والبنوك لإدماج تعليم الكبار في خططها .

وأكد أن الهيئة تسير في إطار التوجهات السياسية ، حيث حرصت الهيئة على تبني والتشبيك مع المبادارات الرئاسية (تكافل وكرامة) وكذلك مبادرة (حياة كريمة) ، حيث قامت الهيئة منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة بتفعيل العمل في قرى المبادرة بداية من العام المالي 2021/2020 حتى تاريخه، ونتيجة لهذه الجهود تم محو أمية (172323) دارساً ناجحاً.

وفي إطار تبني الهيئة العامة لتعليم الكبار مبادرة (مؤسسات بلا أمية) أعلن الدكتور محمد ناصف، أن جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة يحصل العاملين غير المتعلمين بها جميعًا على شهادة محو الأمية، وأن النادي الأهلي أول نادي رياضي بلا أمية، ثم اختتم بإعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية حيث وصلت نسبة الأمية بالمحافظة 5.3 % أي أقل من 7% الصفر الافتراضي التي أقرته منظمة اليونسكو العالمية .

وأكد على أن تحقيق وتفعيل هذا الهدف، قامت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار باتباع المحاور الأربع التالية: المحور الأول: الوصول المنصف والشامل لكل الدارسين الكبار ، وقد تم تحقيق ذلك من خلال: أولاً : العمل على تطوير وتنفيذ السياسات التعليمية الشاملة، بهدف الوصول المتساوي لجمع الفئات العمرية، ولجميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وجميع البيئات الجغرافية، والنوع [الذكور /الإناث].

ثانيًاً: توفير فرص التعليم والتعلم المجانية، بهدف محاولة تخفيف الأعباء المادية والمالية عن الدارسين الكبار، والتي قد تمنعهم من الالتحاق ببرامج محو الأمية.

المحور الثاني: تحقيق الجودة في التعليم: ويتضمن ذلك مجموعة من الخطوات تمثلت في تطوير المعايير التعليمية في مجال تعليم وتعلم الكبار، وضمان توافر المصادر التعليمية الكافية والمناسبة للدراسين والمعلمين والمدربين والمتدربين، وتدريب المعلمين بالهيئة والعمل على رفع جداراتهم المهنية، وتوفير البيئات التعلمية والمجهزة تجهيزًا جيدًا لتحسين عمليات تعليم وتعلم الكبار من خلال تبني الاتجاهات العالمية الحديثة، لتطوير المعايير الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار في الهيئة.

المحور الثالث: التعلم مدى الحياة، ويتحقق التعلم مدى الحياة من خلال تشجيع الدارسين الكبار على الاستمرار في التعلم بالتعاون والتشبيك مع الجهات الشريكة، وتوفير فرص التعلم المستمر والتدريب المهني، وتعزيز محو الأمية الوظيفية التي تؤهل الدارسين الكبار في المزارع والصانع والمؤسسات والأسرة على التأقلم والتكيف مع البيئة المحيطة بهم، ومع مفردات العمل التي يمتهنونها، والتركيز على غرس المهارات التي تساهم في سد الفجوة بين تعليم وتعلم الكبار واحتياجات سوق العمل.

المحور الرابع: تحقيق التنمية المستدامة، تحقيق فكرة التعليم المستدام في المناهج والبرامج التعليمية المقدمة للدارسين الكبار لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة، استخدام تعليم الكبار كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة دافعية الدارسين الكبار على القيام بالتفكير النقدي والإبداع والابتكار في إيجاد حلول مبكرة لمشكلاتهم اليومية والحياتية التي تواجههم.

وشارك في ورشة العمل الدكتور وليد عبد المنعم حويلة مدير التدريب بالهيئة ، وعديد من الجهات المختلفة ، حيث شارك من المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية والدكتور مندور عبد السلام مدير المركز، ومن وزارة التعليم العالي و هبة بهاء ، ومن المجلس الأعلى للجامعات والدكتور منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ، ومن وزارة التضامن الا جتماعي والدكتور سمير الفقي، ومن وزارة التربية والتعليم والدكتورة هاما منصور، وسعيد صديق، و أمل الشيخ ، وعادل حسانين ، ومن جامعة الأزهر المهندسة منى ماهر، والدكتورة رضوى أمين ، من مشيخة الأزهر.

وأكد على أن الهيئة تواصل الليل بالنهار من أجل القضاء على هذه الآفة الاجتماعية، وأن تصبح مصر خالية من الأمية بحلول 2030.