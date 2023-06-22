اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم الأقصر": 5 آلاف جنيه لكل طالب ثانوية عامة يدخل فى قائمة الأوائل

الخميس، 22 يونيو 2023 01:20 م
"تعليم الأقصر": 5 آلاف جنيه لكل طالب ثانوية عامة يدخل فى قائمة الأوائل وكيل تعليم الأقصر خلال الاجتماع برؤساء مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وأعضاء الأسئلة داخل اللجان، حيث أكد على ضرورة فتح باب المدرسة فى المواعيد المحددة على أن تكون فى الثامنة والربع صباحاً للجان الكبيرة الثامنة والنصف لباقى اللجان، وصعود الطلاب إلى اللجان فى التاسعة إلا ربع مع تواجد الملاحظين بها.
 
كما شدد الدكتور صبرى خالد، خلال الاجتماع، على عدم دخول الملاحظين على اللجان بالهواتف المحمولة وتسليمها إلى رئيس اللجنة قبل دخول اللجان الفرعية، مشيراً إلى إرسال التقارير الطبية يوما بيوم وعدم إعادة توزيع الأوراق بعد تسجيل الطلاب لبياناتهم عليها، وحضر الاجتماع صفوت جارح وكيل المديرية وإيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام وأعضاء غرفة العمليات الخاصة بمتابعة سير الامتحانات.
 
فيما كشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنيه لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، مؤكداً على إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبين فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الامتحانات.
 
كما أجرى قيادات الأقصر جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التى سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى.
 
 

الاقصر

تعليم الاقصر

اخبار اليوم

امتحانات الثانوية العامة

اخبار الاقصر

اجتماعات تعليم الاقصر

اخبار المحافظات

الثانوية العامة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا الأحد المقبل

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:00 ص

التعليم: لا تأجيل لأى امتحان بالثانوية العامة بعد مد إجازة عيد الأضحى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 06:50 م

نصائح للآباء لدعم أولادهم خلال امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 04:00 م

اللغة الأجنبية الثانية ترسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظات.. طلاب بنى سويف: الفرنساوى سهل.. الفيوم: مناسب للجميع.. طالبات كفر الشيخ: نتمنى باقى الامتحانات تكون زيه.. وطلبة الأقصر وأسيوط سعداء

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:14 م

تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة