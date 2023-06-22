اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة

الخميس، 22 يونيو 2023 12:08 م
تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – القليوبية" وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى :

-في مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية" تم ضبط ( 3 مصانع عشوائية "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بمضبوطات بلغت ( 51 طن مخصبات وأملاح زراعية – 12 طن مخلفات مجازر حيوانية وداجنة تستخدم فى تصنيع مركزات الأعلاف المغشوشة – 15 طن مركزات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية .

-فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط ( 2 مصنع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع غراء الأخشاب وتدوير المخلفات المعدنية بمضبوطات بلغت ( 38 طن لغراء الأخشاب – 19,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لسبائك ألمونيوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول .

 

-في مجال التفتيش البيئى: ضبط عدد ( 2 منشأة طبية "عيادة – مستشفى" بنطاق محافظة الجيزة) لوجود مخالفات عدم وجود (الموافقة البيئية – سجل بيئى – سجلات للمخلفات الطبية الخطرة – سجل تسليم وتسلم النفايات – سجل الغرفة – سجل السيارة – غرفة نفايات – الفصل من المنبع – إيصالات التخلص من النفايات – غرفة تعقيم – مغسلة  - منطقة محظورة – مصدر للإضاءة – بيانات على الأكياس – رخصة العلاج الطبيعى)  ، وتم إتخاذ الإجراءات

 

 


المسطحات

وزارة الداخلية

حملة امنية

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة