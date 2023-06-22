تعرف على التحويلات المرورية قبل غلق طريق الواحات

كتب عبد الرحمن سيد

بداية من الساعة الثانية بعد منتصف الليلة وحتى صباح السابعة صباحا، تغلق الادارة العامة للمرور الجيزة، بشكل كلى مدخل نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتى (دريم والفردوس) باتجاه طريق الفيوم وذلك لاعمال مشروع محطات الاتوبيس الترددي الذكي، ويتكرر الإغلاق بداثة من الساعة الواحدة بعد منتصف غدا الجمعة لينتهى فى السادسةصباحا.

وقال مصدر أمنى ، إن الإغلاق ضرورى لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري الأتوبيس الترددي الذكي (BRT) تحديدا اعلي نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتي الفردوس في اتجاه طريق الفيوم وذلك ضمن مشروع محطات الاتوبيس الترددي الذكي علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

واشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى تحويلة تجعل المركبات على طريق الواحات والقادمة من مناطق دريم والفردوس وترغب فى السير باتجاه الطريق الدائري، تستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائن بعد نفق طريق الواحات.

وعقب ذلك تقوم ذات المركبات بالدوران والعودة مرة أخري بطريق الواحات واستكمال السير وصولا حتى مطلع الطريق الدائري.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة بمحيط منطقة الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة علي مدار اليوم.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز المدينة على الشركة المنفذة على توفير اللوحات الارشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.