تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الكيماويات في 7 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

تمتلك شركات ا لقابضة للصناعات الكيماوية ، العديد من الفرص الاستثمارية في شركاتها التابعة .. تعرف عليها في 7 معلومات .

1- إنشاء خط جديد لإنتاج الواح اللب المجفف من جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار، تبلغ الطاقة الإنتاجية : 75000 طن سنوياً ( 250 طن / يوم ) التكلفة التقديرية : 102.7 مليون دولار.

2- إنتاج كرتون دوبلكس مغطى الطاقة الإنتاجية 66,000 220 طن / يوم ) ،التكاليف الاستثمارية التقديرية : 26 مليون دولار.

3-مشروع انتاج الزجاج المسطح عالى النقاء في مجال انتاج الالواح الشمسية الطاقة الإنتاجية : 219 الف طن / سنوياً التكاليف الاستثمارية التقديرية : 180 مليون دولار.

4- سابعا: مصنع لتصنيع الإطارات الزراعية والاطارات الراديال والمعدات لتغطية حاجات السوق المصرى و التصدير بسبب موقع مصر المتميز وسط قارات العالم لا يوجد في مصر مصنع لإنتاج الإطارات التطبيق هو تغطية احتياجات السوق المحلى بدلا من الاستيراد، التكاليف الاستثمارية التقديرية : 300 مليون دولار لانتاج 400 الف إطار

5- مشروع إنتاج أقراص الكلور (الكلورو بارفين) الهدف من المشروع : الاستفادة من الكلور المنتج بشركة مصر لصناعة الكيماويات لإنتاج منتج الكلورو بارفين الذي يتم استيراده يستخدم هذا المنتج في تصنيع PVC والدهانات والبلاستيك التشحيم والمطاط وسوائل تشغيل المعادن والمواد اللاصقة الفرص : حجم الطلب الكبير وعدم انتاجه محلياً.

6- مشروع انشاء خط انتاج جديد للمبات الليد، والهدف من المشروع : انتاج وحدات الليد بأحدث أساليب التكنولوجيا الفرص : حجم الطلب الكبير سواء المحلى للمدن الجديدة وتطوير المدن او التصدير لاستفادة من شركة نيازا وتعميق التصنيع بالشركة التطبيق : هي انارة المدن الجديدة وتطوير الاثارة بالمدن، التكاليف الاستثمارية التقديرية : 50 مليون دولار

7- مشروع انشاء خط انتاج جديد للسيور الناقلة "المطاط"، والهدف من المشروع: تطوير مصنع شركة ناروبين لإنتاج السيور الناقلة بجودة عالية وبجميع الأحجام والمقاسات واستيفاء الطلب الحالي في السوق المصرى بمنتج محلى عالى الجودة