تضامن المنوفية: 3 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

أكد إمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التكافل الاجتماعي، علي دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تخفيف المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياحا.

وأشار فوزى إلى توثيق التعاون بين مديرية التضامن بادارتها ووحداتها الاجتماعية ومؤسسة التكافل فرع المنوفية من خلال قاعدة الاستهداف، وعمل الأبحاث للوقوف علي حالات الاستحقاق وكذلك دور المؤسسة في دعم ورعاية طلاب أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

ومن جانبه أضاف عبد الله عيد، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن إجمالي ما تم صرف من مساعدات دفعة واحدة، ومساعدات شهرية بلغ ثلاثة ملايين خلال العام منها 400 الف مع بدء العام الدراسي للطلاب الأسر الاولي بالرعاية، وكذلك 400 ألف مساعدات نقدية في رمضان، بالإضافة إلى تخصيص ما يزيد عن 200 ألف جنيه في عيد الاضحي.