تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين بالفيوم خلال عيد الأضحى

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أنه وجه بزيادة عدد فرق الطوارئ بقطاع الكهرباء للتدخل الفوري في حالة حدوث أى انقطاع للتيار الكهربائي خلال عيد الأضحي وتأمين وصول التيار للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها، موجهاً بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ

وشدد الأنصاري على توفير مندوب من كل قطاع من القطاعات بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتلقى بلاغات المواطنين عبر الأرقام 2168041 ، و 2168042 و 2168043.