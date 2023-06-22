تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث الأولية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض في كرداسة، حيث تبين أن سيارة صدمتها مما أسفر عن مصرعها، دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مجهولة الهوية، بها إصابات، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن سيارة صدمت السيدة، مما أدى إلى مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.