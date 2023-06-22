تجهيز 549 ساحة و5 آلاف مسجد بالشرقية لأداء صلاة عيد الأضحى

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، من تجهيز 549 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، عبارة عن بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضى فضاء، بالإضافة إلى مساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة، وعددها 5 آلاف مسجد.

وأعلنت المديرية، حالة الطوارئ استعدادا للعيد، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة التزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة فى هذا الشأن، حيث شددت على أعمال النظافة والتطهير بمحيط كل ساحة ومسجد بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية صلاه العيد، وآخر احتياطى.