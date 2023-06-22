بحسب خزان الأكسجين.. كم تبقى من الوقت أمام طاقم غواصة "تيتان" المفقودة؟

وكالات

تبدأ الغواصة المفقودة والمعروفة باسم "تيتان" كل رحلة بمخزون أكسجين لـ96 ساعة لـ5 أشخاص، وهي مفقودة منذ الأحد، ليصبح بذلك اليوم الخميس موعدا حاسما وسباق مع الزمن للعثور عليها.

وبحسب موقع سى ان ان، كان خفر السواحل الأمريكي قد قال إن الغواصة لديها "حوالي 40 ساعة من الهواء القابل للتنفس" خلال تحديث له الساعة 1 بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت الشرقي.

وتبرز أنواع مختلفة من التحديات، بما في ذلك الموقع البعيد والظروف الجوية المحلية، وحالة الغواصة والعمق الاستثنائي للمحيط في المنطقة التي فقدوا فيها، في حين تشارك وكالات متعددة من كل من الولايات المتحدة وكندا في عمليات البحث على السطح وتحت الماء.

والعمق المحتمل للغواصة المفقودة والذي يعتقد أنه يصل إلى 13 ألف قدم (عمق القاع الذي توجد فيه سفينة التايتانيك) ولفهم ذلك والتحديات التي يمكن مواجهتها، تعمل الغواصات النووية التابعة للبحرية الأمريكية عادةً على عمق 800 قدم أو أقل، مما يعني أنها لا تستطيع الغوص إلى قاع المحيط، حيث يمكن أن يؤدي ضغط المياه على بدن الغواصة إلى انفجارها من الداخل.