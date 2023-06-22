بايدن: نبنى مع الهند علاقة قائمة على الثقة والاحترام

كتب أحمد عرفة

انعقدت جلسة مباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الجلسة: "نتشارك قيما ومسؤوليات مع الهند لمواجهة التحديات العالمية"، متابعا: "نبني مع الهند علاقة قائمة على الثقة والاحترام".

فيما قال رئيس الوزراء الهندي: لدينا شراكة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونيودلهي ستظل صديقة للولايات المتحدة.

وفى وقت سابق، استقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، فى البيت الأبيض، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية لقطات حية لمراسم الاستقبال بحضور قرينة الرئيس الأمريكى جيل بايدن، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وعدد من المسئولين البارزين، وقد استمع الزعيمان لموسيقى السلام الوطنى لكل من الهند والولايات المتحدة.