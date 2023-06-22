انطلاق مبادرة "انت أقوى من المخدرات" بمراكز الدقهلية للتوعية بخطوات العلاج

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تعاون المحافظة مع صندوق علاج ومكافحه الإدمان، واستكمال تنفيذ مبادرة "انت اقوى من المخدرات " وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطى والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بهدف نشر الوعى بين كافة فئات المجتمع من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

وقال "محافظ الدقهلية" إنه يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الإدمان فى سرية تامة على الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان كما يتم تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق عن آثار التدخين والإدمان على الصحة البدنية والقدرة على ممارسة الحياة اليومية وكذا الأسباب النفسية والاجتماعية التى تدفع الفرد للتدخين والآثار المترتبة على ذلك كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعية للمواطنين بمخاطر الإدمان والتعاطى والتدخين على الشباب والأسرة والمجتمع.

وقد أكد " مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، حيث انطلقت أعمال المبادرة بنطاق مركزى طلخا والمنصورة بإشراف ومتابعة السادة رؤساء المركزين فى كل منهما.

وفى هذا الصدد قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا إنه تم اليوم تنفيذ برنامج توعية تثقيفية بمدينة طلخا وذلك بمناطق عديدة من المدينة شملت طريق بلقاس وطريق المعاهدة وموقف بطرة أسفل كوبرى الجيش بمدينة طلخا بإشراف ومشاركة بلال شعبان مدير مكافحة صندوق الإدمان وهدى محمد مدير إدارة شئون المرأة بمركز ومدينة طلخا وقد لاقت الحملة ثناء واستحسان المواطنين.

وفى مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقى رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال المبادرة بنطاق الوحدة المحلية بقرية نقيطة حيث تم النزول للميادين والأسواق والشوارع لتوعية أكبر حشد من المجتمع عن أضرار التدخين والإدمان وتعريفهم بخط الساخن للعلاج وقد لاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا كبيرا حيث شارك فى الحملة ماهر موسى مدير عام وحدة السكان ومدير شئون المرأة برئاسة المركز ومسئولى الوحدة المحلية بقرية نقيطة.