اليوم اختبار المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئى بالمركزى للتنظيم والإدارة

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أنه ستبدأ اختبارات المجموعة الثانية لوظيفة المراقب البيئي اليوم الخميس، للمستوفين لشروط إعلان رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن جهاز شئون البيئة، لوظيفة المراقب البيئي التى أعلنت عنها وزارة البيئة، وذلك بمبني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى ميدان رابعة العدوية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بناء على توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تم وضع البرنامج الزمنى للاختبارات لثلاثة ومواعيده من رقم 1 حتي 400 من الساعة ٩ ص حتي 11 صباحا ، ودمن رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا، من رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتي الساعة 3 عصرا".

وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقدم لوظيفة مراقب بيئي حوالي 10349، وتم تشكيل لجنة من وزارة البيئة لمراجعة اوراق المتقدمين من الراغبين، وبعد أن انهت اللجنة اعمال الحصر، تم قبول أوراق 4967 متقدم، وسيتم اختبارات كونهم مستوفين شروط الوظيفة، وان المؤهلات التى كانت مطلوبة لوظيفة الباحث البيئي، بكالوريوس علوم بكالوريوس طب بيطري، بكالوريوس زراعة، بكالوريوس نظم معلومات جغرافیة.

سيتم اختبارات المجموعتين الثالثة والرابعة لوظيفة المراقب البيئى بطريق التعاقد، والتى تم التقديم إليها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، من أجل العمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة من خلال اللجنة المشكلة لفحص المتقدمين وتقسيم للمستوفين للشروط لمجموعات وتحديد موعد اختباراتهم.

كما ستبدأ اختبارات المجموعة الثالثة لوظيفة المراقب البيئي يوم السبت الموافق 24 يونيو الجارى ،ومواعيده من رقم 1 حتي 400 من الساعة 9 ص حتي 11 صباحا، ومن رقم 401 حتي 800 من الساعة 11 صباحا حتى 1 ظهرا ومن رقم 801 حتى 1200 من الساعة 1 ظهرا حتي الساعة 3 عصرا.

واختبارات المجموعة الرابعة لوظيفة المراقب البيئي يوم الاحد الموافق 25 يونيو الجارى ومواعيده من رقم 1 حتى 400 من الساعة 9 ص حتى 11 صباحا، من رقم 401 حتى 800 من الساعة 11 صباحا حتي 1 ظهرا، ومن رقم 801 حتى 1367 من الساعة 1 ظهرا حتي الساعة 3 عصرا.

جدير بالذكر أن جهاز شئون البيئة، أعلن عن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد، خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة.