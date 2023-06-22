اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تعلن تأجيل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

الخميس، 22 يونيو 2023 09:44 م
الولايات المتحدة تعلن تأجيل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب مولى فى
أ ش أ

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أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، أن واشنطن أرجأت المحادثات بشأن السودان، مبينة أن الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود.
 
وقالت مولي أمام لجنة فرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن فعالة بشكل كامل، لكنها سمحت بنقل المساعدات الإنسانية العاجلة..حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.
 
وتوسطت السعودية والولايات المتحدة في اتفاقات لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" خلال محادثات بمدينة جدة السعودية.

مولى فى

أمريكا

السودان

السعودية



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