النمسا تقدم 18 مليون يورو كمساعدات إضافية لأوكرانيا

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قررت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء تخصيص 18 مليون يورو إضافية كمساعدات طارئة إلى أوكرانيا.



وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج -في تصريح صحفي الأربعاء على هامش مؤتمر إعادة الإعمار في أوكرانيا المنعقد في لندن- إن المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار يسيران جنباً إلى جنب حيث لا يزال الوضع الإنساني في أوكرانيا مأساويًا.



وأضاف الوزير أنه إلى جانب التدمير المنهجي للبنية التحتية الحيوية مثل سد كاتشوكا أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى أكبر حركة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لذلك تقدم الحكومة النمساوية 18 مليون يورو أخرى من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية لدعم الشعب في أوكرانيا ومولدوفا.



وذكر أن دولة مولدوفا المجاورة تستضيف أكبر عدد من النازحين من أوكرانيا مقارنة بعدد سكانها حيث يتجاوز الدعم المالي النمساوي حتى الآن 150 مليون يورو، ولفت إلى احتياج ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص في أوكرانيا إلى المساعدة الإنسانية بما في ذلك أكثر من 3 ملايين طفل وبالإضافة إلى ذلك فإن التلوث الذي ينتشر على نطاق البلد بسبب الألغام الأرضية المحظورة عالميا والمتفجرات من مخلفات الحرب يؤدي إلى تفاقم ازمة السكان المدنيين الأوكرانيين مشيرا الى ان المساعدة على الأرض من قبل المنظمات الإنسانية أمر حيوي.