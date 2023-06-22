وأضاف شولتز - فى كلمته أمام البرلمان الألمانى "البوندستاج" اليوم الخميس، "أهم مهمة لكل دولة، وكل مجتمع تكمن في ضمان أمن مواطنيها - بدون أمن لا يمكن أن تكون هناك حرية ولا رخاء".

وأشار إلى أن ألمانيا ردت على العملية الروسية فى أوكرانيا بعدة طرق من خلال "اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى"، بحسب الموقع الرسمى لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية.

وأكد مجددا موقف ألمانيا بأنها ستواصل دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا" فى حربها الدفاعية ضد روسيا.

وقال إن إجمالى المساعدات العسكرية والاقتصادية الألمانية لأوكرانيا بلغ 16.8 مليار يورو (حوالى 17 مليار دولار)، و"يظهر بوضوح أننا نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا".

وقال شولتز إن ألمانيا بدأت أيضا في القيام "بدور أكثر نشاطا إلى حد كبير" في حماية أراضيها وأراضي حلفائها في الناتو.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الحكومات الأوروبية تعمل بشكل جماعي على "وضع الأسس لأوروبا أكثر قدرة على العمل"، مضيفا "سنفعل كل ما هو ضروري لحماية أمننا القومي من أي تهديد".

ووجه شولتز الشكر للبرلمان الألماني لموافقته على مشروع ميزانية الأسبوع الماضي تضمن اقتناء معدات عسكرية جديدة للقوات المسلحة الألمانية.

وقال إن برلين مصممة على أن "تفي أوروبا بمسؤوليتها للإسهام في الحماية داخل الناتو".