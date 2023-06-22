القبض على 5 متهمين بحوزتهم 31 كيلو حشيش وبانجو فى دمياط

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ) ، وقسمى شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

أسفرت الحملة عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) ، بحوزة (7 متهمين " لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .