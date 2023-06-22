القبض على المتهم بقتل والده في الهرم بسبب خلافات أسرية

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى شاب حياة والده طعنا بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية بمنطقة الهرم، وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن شابا قتل والده، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف أسري.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.