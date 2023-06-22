الغواصة المفقودة.. قبطان بحرى سابق يستبعد إمكانية استعادة "تيتان" بشكل ناجح

وكالات

تحدث كابتن البحرية المتقاعد، تشيب ماكورد، في مقابلة لـCNN، عن إمكانية الوصول إلى الغواصة المفقودة في أعماق المحيط، وتطرق إلى احتمال نجاح عملية العثور عليها واستعادتها بشكل ناجح.

وردًا على سؤال المذيع "هل تمكن أحد من استعادة بشر بنجاح من مستويات بهذا العمق؟"، رد ماكورد بالقول: "أحاول تذكر ما حدث في السبعينيات، كانت هناك غواصة في فلوريدا.. عذرًا لعدم تمكني من تذكر هذا الأمر، أعتقد أنهم استعادوا أناسًا منها، ولكن لا، ليس من عمق كهذا".

وتابع بالقول: "هناك القليل من الأشياء التي يمكنها النزول إلى الأسفل للوصول إليهم. الأمر يستغرق وقتًا طويلًا جدًا، أن توصل المعدات إلى الموقع، تضعها على سفينة وتؤمنها على متنها باللحام بشكل أساسي كيلا تسقط عندما تتجه إلى البحر".

وأضاف: "لديك الكثير من المعدات وصناديق شحن كبيرة لأشياء مختلفة، مركبات تعمل عن بعد بحجم شاحنة صغيرة. الحبل بطول 20 ألف قدم وبعرض 2.5 إنش. لديك 3.5 ميلًا منه. كل هذه الأمور تضاف إلى مساحة السطح على السفينة التي يجب تحميلها عليها".