اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الغواصة المفقودة.. خفر السواحل الأمريكى يعلن اكتشاف حطام قرب موقع تيتانيك

الخميس، 22 يونيو 2023 07:12 م
الغواصة المفقودة.. خفر السواحل الأمريكى يعلن اكتشاف حطام قرب موقع تيتانيك تيتان
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم الخميس، اكتشاف حطام قرب موقع سفينة تيتانيك الغارقة، حيث اختفت الغواصة "تيتان" التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام. حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

 
إلا أن خفر السواحل الأمريكى لم يتأكد من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيرا إلى "تقييم المعلومات بشأن ذلك".

 

وأعلن خفر السواحل الأمريكي عن وصول مسيّرة مائية لقاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة "تيتان"، ورجح خفر السواحل الأمريكى أن كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة، نفذت بالفعل، مما يثير مخاوف كبيرة من وجود ركابها على قيد الحياة.

 

ووفقا لشركة "أوشن جيت" المشغلة للغواصة، فإن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة فقط في حالة الطوارئ.

 

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن فرق الإنقاذ دفعت بمزيد من السفن والقوارب إلى موقع الاختفاء، وذلك أملا فى أن تساعد الأصوات التى تم رصدها تحت الماء فى تقليل نطاق البحث فى تلك المهمة الدولية العاجلة.

 

وقال الكابتن جيمى فريدريك فى خفر السواحل الأمريكى إن السلطات لا تزال تتمسك ببعض الأمل فى إنقاذ الركاب الخمس الموجودين على متن الغواصة، والتى انطلقت فى رحلة سياحية لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك.

 

وتضم الغواصة خمسة أشخاص هم مؤسس الشركة التى تدير السفينة، ورجل أعمال ومستكشف بريطانى، وأب بريطانى وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، بالإضافة إلى خبير بحرى فرنسى.

 


تيتان

الغواصة المفقودة

تيتانك

سفينة تايتانيك

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الغواصة المفقودة تيتان .. 10 معلومات عن رحلة الرعب فى أعماق البحار

الخميس، 22 يونيو 2023 09:49 ص

قبطان: منطقة حادث الغواصة "تيتان" تمتاز بتيارات مائية شديدة ومجال مغناطيسى

الخميس، 22 يونيو 2023 10:34 ص

"المهمة المستحيلة".. سباق مع الوقت للعثور على الغواصة المفقودة فى الأطلنطى.. اقتراب موعد نفاذ مخزون الأكسجين يقلل توقعات نجاة ركابها الخمس.. وخبراء يحذرون من عقبات هائلة أمام إنقاذ تيتان حتى فى حال رصدها سليمة

الخميس، 22 يونيو 2023 11:00 ص

الغواصة المفقودة.. قبطان بحرى سابق يستبعد إمكانية استعادة "تيتان" بشكل ناجح

الخميس، 22 يونيو 2023 03:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة