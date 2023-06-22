الغواصة المفقودة.. خفر السواحل الأمريكى يعلن اكتشاف حطام قرب موقع تيتانيك

كتب محمد جمال

أعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم الخميس، اكتشاف حطام قرب موقع سفينة تيتانيك الغارقة، حيث اختفت الغواصة "تيتان" التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام. حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

إلا أن خفر السواحل الأمريكى لم يتأكد من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيرا إلى "تقييم المعلومات بشأن ذلك".