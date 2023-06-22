العثور على سيدة مقتولة داخل منزلها بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثة سيدة في العشرينات من عمرها مقتولة داخل شقتها السكنية في حي لطف الله بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغًا بالعثور علي جثة لسيدة داخل شقة سكنية بحي لطف الله وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ العثور على جثة سيدة تدعى سلوى (28 سنة)، مصابة بعدة طعنات نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارة إسعاف، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان أسباب الوفاة وعدد الطعنات، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.