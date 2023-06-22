العثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض في كرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة بالطريق الأبيض في كرداسة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بها إصابات، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.