اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 10:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة: فقدنا طاقم الغواصة تيتان

الخميس، 22 يونيو 2023 10:00 م
الشركة المشغلة للغواصة المفقودة: فقدنا طاقم الغواصة تيتان الغواصة المفقودة
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الغواصة المفقودة .. قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الحطام الذى تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك تعود إلى الغواصة المفقودة، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
 
وأكدت شبكة سي إن إن نقلا عن الشركة المشغلة: نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة، وأكد مالك الشركة المشغلة للغواصة المفقودة "قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوى".

وأعلن خفر السواحل يوم الخميس أنه تم اكتشاف حقل حطام داخل منطقة البحث بالقرب من تيتانيك، وكتب خفر السواحل في تغريدة على تويتر "خبراء داخل القيادة الموحدة يقومون بتقييم المعلومات." 


ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.


الغواصة المفقودة

تيتانيك

تيتان

الغواصة تيتان

الغواصه المفقودة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة