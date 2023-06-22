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الرئيس السيسى يصل قصر الإليزيه.. و"ماكرون" يقيم مأدبة غداء للرئيس

الخميس، 22 يونيو 2023 02:55 م
الرئيس السيسى يصل قصر الإليزيه.. و"ماكرون" يقيم مأدبة غداء للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى
باريس- محمد الجالى

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وصل الرئيس السيسى، قبل قليل، إلى قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى حرص على إقامة مأدبة غداء للرئيس السيسى.
 
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

السيسي

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اليوم السابع بلس

زيارة السيسي لباريس

ميثاق التمويل العالمي الجديد

السيسي وماكرون



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