الرئيس السيسى يشدد على أهمية التكاتف الدولى لمواجهة تحديات تغيرات المناخ

كتب: محمد الأحمدى

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة القمة المالية، من أجل ميثاق عالمى جديد، والتي ألقت بظلالها على العالم وعلى الدول النامية، والتي تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فالوضع يفرض على الجميع التكاتف لنصبح أكثر قدرة على الصمود ومجابهة تغيرات المناخ.

وتابع خلال كلمته بمؤتمرالقمة المالية من أجل ميثاق عالمى جديد، إن مصر أستضافت قمة المناخ العام الماضى، مؤكدا أن النمو الأخضر ليس بديلا ولكنه يحقق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخى.

وذكر الرئيس أن توفر التمويل يعتبر عنصرا أساسيا لمواجهة آثار التغير المناخى، مضيفاً: "نعمل على ترجمة طموحاتنا لواقع ملموس من أجل تحقيق النمو الأحضر".