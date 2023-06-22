الرئيس الأمريكى يستقبل رئيس الوزراء الهندى فى البيت الأبيض

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استقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، فى البيت الأبيض، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية لقطات حية لمراسم الاستقبال بحضور قرينة الرئيس الأمريكى جيل بايدن، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وعدد من المسئولين البارزين، وقد استمع الزعيمان لموسيقى السلام الوطنى لكل من الهند والولايات المتحدة.



ويصف البيت الأبيض، زيارة ناريندرا مودى للولايات المتحدة بأنها "زيارة دولة رسمية"، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربي، إن الهند تعد بمثابة لاعب عالمى يصدر الأمن والاستقرار لمنطقة "الأندو-باسيفيك".

وشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن في حدث يركز على إعادة تطوير القوى العاملة عبر مؤسسات التعليم العالي لتوسيع وتعزيز الوصول إلى التعليم الجيد، وذلك أبّان زيارة مودي للولايات المتحدة.



وجاء على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء الهندي اليوم /الخميس/ أن مودي سلط الضوء، أثناء الحدث الذي أُقيم في المركز الوطني للعلوم في العاصمة الأمريكية واشنطن ،على الخطوات العديدة التي اتخذتها الهند من أجل تعزيز التعليم والمهارات والابتكار لديها.



كما أعرب عن تقديره للتبادلات الأكاديمية الثنائية الجارية والتعاون بين النظم البيئية الأكاديمية والبحثية بين الهند والولايات المتحدة.