الدمرداش: شنايدر إلكتريك تستهدف وجود 1000 منزل ذكي على الأقل في مصر خلال 2023

أقامت شركة شنايدر إلكتريك مؤخراً معرضها الأول للمنازل الذكية في مصر تحت أسم “Homes of the Future” وهو الحدث الأول من نوعه للشركة في مصر. وكان الهدف من هذا المعرض مشاركة أحدث الحلول التكنولوجية المقدمة من شنايدر إلكتريك في مجال المنازل الذكية ورؤية الشركة لنمو هذا القطاع الحيوي في السوق المصري.

وعلى هامش المعرض، كان لنا هذا اللقاء مع المهندس سيف الدمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي للقطاع السكني والتوزيع والذي تحدث من خلاله عن مفهوم المنازل الذكية ودورها في تحقيق الاستدامة وجهود الشركة في هذا المجال.

في البداية، حدثنا أكثر عن مفهوم المنازل الذكية من شنايدر إلكتريك وما الهدف من إقامة هذا المعرض في هذا الوقت بالتحديد؟

تشير الأبحاث أن بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء في العالم حيث ينتج القطاع السكني حوالي 20% من الانبعاثات الكربونية حول العالم كما أن فواتير الكهرباء ارتفعت بنسبة 70% على مستوى العالم وهو ما يشير إلى ضرورة خفض استهلاك العالم للكهرباء خلال الأعوام القادمة بتبني سياسة تدشين والتوسع في المباني والمدن الذكية.

وكوننا شركة رائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، وانطلاقا من أهمية السوق المصري، قمنا بتقديم مفهوم منازل المستقبل لإلقاء الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا لتحويل المنازل التقليدية إلي منازل ذكية وفعالة ومستدامة تمكن القاطنين والمستخدمين من الحصول على تجربة معيشية تتسم بالأمان، والراحة، والاعتمادية، حيث يمكن من خلال نظام Wiser Smart Home من شنايدر إلكتريك التحكم في المنزل باستخدام الهاتف الذكي والمفاتيح الذكية للتحكم في درجات الحرارة والإضاءة، وتحسين جودة الهواء وهو مايعطي الشعور بالراحة والطمأنينة، ويسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات في فواتير الكهرباء، وتقليل المخاطر على الأطفال، وتحقق سلامة الأجهزة الكهربائية. كما تسهم حلول البيت الذكي في الحفاظ على البيئة، وهو أحد الأهداف الاستيراتيجية التي تنتهجها الشركة كواحد من الالتزامات الست طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة .حيث نستهدف في شنايدر إلكتريك الوصول بعدد المنازل الذكية في مصر إلى 1000 منزل ذكي خلال 2023.

لماذا تم إطلاق هذا المفهوم في مصر الآن؟

يأتي إطلاق هذا المعرض الأول من نوعه في مصر في إطار توجه الحكومة المصرية للتوسع في بناء المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمنازل الذكية المدعومة بالتكنولوجيا للعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتحسين جودة المعيشة ، بالإضافة إلى فرص النمو الهائلة التي نراها في هذا القطاع الحيوي. وهناك توجه من المطورين العقاريين للتوسع في مفهوم المنازل الذكية لما لها من تأثير إيجابي. ولذا فإن التوسع في مفهوم المنازل الذكية لم يعد رفاهية وإنما ضرورة.

ما هي تكلفة المنزل الذكي من شنايدر إلكتريك وكيف يمكن للتكتولوجيا خفض فواتير الكهرباء في المنازل؟

لا يمكن تحديد تكلفة معينة للمنزل الذكي فهناك أنظمة متنوعة وخصائص عديدة يمكن الاختيار من بينها. وهدفنا الرئيسي في شنايدر إلكتريك هو جعل البيت الذكي في متناول الجميع في مصر من خلال نشر مفهوم منازل المستقبل. وعلى سبيل المثال، يمكن البدء بتطبيق حلول المنزل الذكي في غرفة واحدة فقط من المنزل أو استخدام منتجات وحلول بعينها وفقاً لمتطلبات واحتياجات أصحاب كل منزل، فيمكن تركيب مفتاح كهربائي جديد بالإضافة إلى بعض التغييرات اللاسلكية أيضاً التي تحول منزلك العادي لمنزل ذكي. كما أن حلول منازل المستقبل من شنايدر إلكتريك يمكن تطبيقها في المنازل القائمة بالفعل دون الحاجة إلى دمج تلك التكنولوجيا في البنية التحتية للمنزل خلال مرحلة التأسيس.

وبشكل عام، عند النظر إلى التكلفة يجب الأخذ في الاعتبار حجم التوفير في الاستهلاك وبالتالي فواتير الكهرباء على المدى الطويل. فمثلاً، من خلال نظام Wiser من شنايدر إلكتريك، يمكن لقاطني المنزل ومستخدميه تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ومراقبة الاستهلاك والعمل على توفير ما يقرب من 30% إلى 40% من الطاقة المستخدمة. كما نقدم خدمة شحن السيارات الكهربائية EVLink Charger والتي يمكنها شحن السيارات في 4 ساعات، والتي توفر في مصاريف التشغيل والصيانة بنسبة تصل ل 50% من الاستخدام النمطي. كل هذه أمثلة للتكلفة الحالية مقابل التوفير على المدى الطويل عند استخدام حلول المنازل الذكية.

كيف يمكن رفع الوعي بأهمية المنازل الذكية في جميع أنحاء الجمهورية وكيف يمكن ضمان معايير السلامة والأمان عند تطبيق واستخدام تلك الحلول؟

نقوم في شنايدر إلكتريك بدراسة السوق جيدا لتلبية احتياجات المستهلكين وموائمة المنتجات لطبيعة المدن المختلفة. ونحرص على العمل بشكل مكثف لرفع الوعي بمفهموم المنازل الذكية وأهميتها حيث نطمح من خلال تعميم منازل المستقبل Homes of The Future أن تصبح المنازل الذكية في متناول الجميع في مصر ونقوم بإطلاق حملات توعية بشكل مستمر في القاهرة والمحافظات وفاعلية منازل المستقبل التي قمنا بإطلاقها في القاهرة. وفي فبراير الماضي، قمنا بإطلاق حملة توعية شملت مدن الصعيد حتى بني سويف ونسعي للاستمرار في مثل هذا النوع من الحملات بالإضافة إلى الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمان، فنحن نقوم بتوفير خدماتنا في كافة محافظات الجمهورية في القاهرة ومن الإسكندرية وحتى أسوان من خلال فنيين متخصصين معتمدين من شنايدر إلكتريك لتوفير الخدمات اللازمة وخدمات ما بعد البيع. ذلك بالإضافة إلى برنامج تدريب اطلقته الشركة منذ عام 2014 لتدريب مجموعة كبيرة من الفنيين المحترفين المعتمدين من شنايدر إلكتريك تتضمن 3000 فني حتى الآن. ويتم اختيار الفنيين المتميزين من برنامج تدريب شنايدر إلكتريك للفنيين لتدريبهم على تركيب نظام Wiser Smart Home للمنازل الذكية ووصل عددهم إلى 50 فني ونطمح لوصولهم إلى 100 فني بنهاية هذا العام.



شنايدر إلكتريك تستهدف وجود 1000 منزل ذكي في مصر