البورصة تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى 7 أيام من الثلاثاء حتى الإثنين

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27-06-2023 إلى يوم الإثنين الموافق 03-07-2023 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الاضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يوني، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 04-07-2023.
البورصة تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى 7 أيام من الثلاثاء حتى الإثنينالخميس، 22 يونيو 2023 11:05 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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