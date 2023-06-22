البنك المركزى فى مقدونيا الشمالية يرفع سعر الفائدة إلى 6٪

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أعلن البنك المركزى فى مقدونيا الشمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 6 فى المئة، فيما يعتبر استمرارا لسياسة التشديد النقدية التى بدأتها البلاد فى نهاية عام 2021 من خلال إدارة السيولة النشطة فى سوق الصرف الأجنبى، وفى أبريل من عام 2022 مع زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة والأدوات النقدية الأخرى، مع التعديل الأخير.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن البنك المركزى المقدونى قرر أيضا زيادة سعر الفائدة على الودائع الليلية بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 3.9 فى المئة، وكذلك زيادة معدل الفائدة على الودائع ذات الأيام السبعة بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 3.95 فى المئة.



وأوضح بيان البنك أن المخاطر المرتبطة بالتضخم لا تزال قائمة، لذلك، من الأهمية بمكان توخى الحذر أثناء تنفيذ سياسة التشديد لتحقيق استقرار أكثر استدامة للتضخم وتوقعاته.



وعلى الرغم من أن متوسط معدل التضخم السنوى لشهر مايو الماضى أظهر تباطؤً مستمرًا إلى 11.3 فى المئة، كما تراجع معدل التضخم الأساسى إلى خانة الآحاد بما يتماشى مع التوقعات، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، متجاوزة المتوسطات التاريخية، بما يشير إلى أن تأثير الزيادات فى أسعار الطاقة والغذاء لم ينحسر بالكامل.