الأمم المتحدة: وصول عدد النازحين فى السودان إلي 2 مليون

كتبت: هند المغربي

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين ازداد داخليا في السودان إلى ما يقرب من مليونين وفقا لفرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة,

وقال فرحان حق إنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " اوتشا " أن الأمم المتحدة قامت بتيسير حركة 438 شاحنة تقل 17 ألف طن من مواد الإغاثة إلى مناطق مختلفة من السودان، خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأضاف المتحدث الأممي أن الوكالات الأممية ستواصل توفير المساعدات سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أو لم يكن، مجددا دعوة الأمم المتحدة لإنهاء القتال من أجل الوصول إلى جميع المحتاجين للمساعدة في السودان أينما كانوا.

وأعرب المتحدث الأممي، عن القلق بشأن تأثير الهجمات على الرعاية الصحية، الذي يلحق بالنساء والفتيات. حيث أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية بأن أكثر من ثلثي المستشفيات مغلقة في المناطق المتضررة من القتال كما توقفت أيضا العديد من مستشفيات الولادة عن العمل.

وقال المتحدث إن التوقعات تشير إلى أن من بين مليونين وخمسمئة ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب في السودان، توجد 263 ألف امرأة حامل، ثلثهن سينجبن خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ويحتجن جميعا إلى خدمات الصحة الإنجابية.