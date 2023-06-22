الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلى كفيل بوضع حد للعنف والخسائر فى فلسطين

كتبت: هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الأمين العام أن العودة إلى عملية سياسية جادة وإنهاء الاحتلال في فلسطين وحدهما الكفيلان بوضع حد لهذه الحلقة المدمرة من العنف والخسائر في الأرواح في فلسطين، وفق فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة في بيان عن قلقه البالغ إزاء الأحداث التي وقعت في جنين وعملية قوات الأمن الإسرائيلية وما أعقبها من تبادل لإطلاق النار والذى أسفر عن مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وكلاهما تلميذان في مدارس الأونروا.

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد قائلا " يجب على إسرائيل، يجب على إسرائيل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي "