اعترافات عصابة سرقة العيادات الطبية بالقاهرة: نفذنا 9 وقائع بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة أن التشكيل العصابي المتهم بسرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة في منطقة مصر القديمة، اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

واوضحت التحقيقات أنه تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة مقيم بالقليوبية، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمتان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من طبيبة بإحدى المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترفتا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب"المغافلة".

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافا بتخلصهما من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام، واعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب " المغافلة ".